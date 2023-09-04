Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке

Глава Минобороны сообщил на своей странице в социальной сети, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке, пишет агентство ТАСС. Алексей Резников сфотографировал заявление и опубликовал его на странице.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке», - сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что министерство обороны нуждается в обновлении. По этой причине он подписал указ об освобождении с занимаемой должности Резникова.

Владимир Зеленский высказал мнение, что руководить Минобороны может глава Укргосимущества Рустем Умеров, которого представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает ставленником Запада.

Чтобы Рустем Умеров занял новую должность, депутаты Верховной рады должны принять соответствующее решение путем голосования.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» высказал мнение, что приход к власти нового министра обороны никак не отразится на ходе спецоперации.