Грех под маской традиции: иеромонах Макарий рассказал, кому 10 февраля надо обязательно идти на исповедь

Во вторник, 10 февраля, в России почитают народный праздник — День домового. Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) обратился к людям, которые верят в магические сущности, сообщило интернет-издание «Абзац».

Священнослужитель призвал людей, которые верят в магические сущности, к которым также относятся домовые, покаяться на исповеди.

«Прекратите ваши идолопоклоннические замашки и идеи», — отметил отец Макарий.

Отец Макарий отметил, что вера в домовых и другие магические сущности — это грех. Она противоречит православному вероучению. По его мнению, идолопоклонство способно нанести человеку вред.

Согласно учению Нового Завета, любое поклонение бесам является полной противоположностью истинной религии — как ветхозаветной, так и христианской, пояснил священнослужитель. Бесы — это не божества, а существа духовного мира, враждебные человеку. Сама их природа определяется противостоянием Богу. В случае их покорности Богу, они пребывали бы в чине ангелов.

«Важно, что те, кто поклоняется этим существам, отрицают поклонение Богу, нашу религию. Грубо говоря, это колдуны. За что борются, на то и напорются. А что им, бедным, делать? Покайтесь на исповеди», — отметил отец Макарий.

По мнению священника, грех идолопоклонства и бесопоклонства — один из тягчайших, потому что это прямое отречение от Бога и предательство в пользу сил, враждебных спасению души.

