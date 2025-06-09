Группа «Звери» станет хедлайнером вечера на праздновании Дня России в Самаре

В Самарской области в День России для жителей и гостей региона выступит рок-группа «Звери», сообщила sovainfo.ru.

По данным издания, анонсировал выступление группы министр внутренней политики Сергей Филиппов. Спикер отметил, что праздничные мероприятия пройдут в разных населенных пунктах региона. В Самаре гостей ждут на площади Куйбышева. С 18:00 до 22:00 ожидается яркая праздничная программа. На сцене появятся участники программы «Школа героев» и официальные лица, которые поздравят земляков с важным для всех граждан праздником. Развлекать гостей будут местные артисты.

«Кульминацией мероприятия станет выступление хедлайнера вечера — известной российской рок-группы „Звери“», — рассказал Сергей Филиппов.

По данным издания, в праздничный день в разных городах состоится вручение государственных наград. Волонтеры раздадут символичные ленты с триколором. Гостей в Самарской области ожидают концерты и фотовыставки. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что правительство работает над обеспечением безопасности во время праздничных дней. Какие мероприятия пройдут в Москве и Подмосковье — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что лишившаяся концерта группа «Звери» отказалась от всех претензий к Минкульту.