Губернатор Гладков: восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород утром 9 мая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что в ночь на 9 мая ВСУ нанесли удар по территории региона. Согласно предварительной информации, пострадали семь взрослых жителей и один ребенок.

«11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

Вячеслав Гладков рассказал о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома и автомобили. Он пообщался с пострадавшими жителями, чтобы узнать, какую помощь необходимо им оказать в первую очередь. Троим гражданам оказали помощь на месте происшествия оперативно прибывшие бригады «скорой помощи».

Осколочные ранения, которые требуют наблюдения медиков, получили четыре человека. Все они доставлены в белгородскую городскую больницу №2.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля», — отметил губернатор региона.

Удары повредили 37 транспортных средств, 19 квартир и один частный дом. На месте попаданий работают оперативные службы, которые оказывают помощь потерпевшим, оценивают уровень ущерба.

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