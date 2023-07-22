Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

Губернатор Вячеслав Гладков на странице своей социальной сети проинформировал об ударе со стороны ВСУ по территории региона, в том числе с применением кассетных боеприпасов, пишет агентство «РИА Новости».

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», - отметил Вячеслав Гладков

В пятницу, 21 июля, Украина нанесла удар по территории Белгородской области, в частности, по селу Журавлевка было выпущено три ракеты, заряженных кассетными боеприпасами. За сутки по всему региону совершали атаки с применением 21 артиллерийского снаряда. ВСУ использовали гранатомет и дрон. Над селом Щетиновка было сброшено взрывное устройство.

Никто из местных жителей не пострадал. Падение украинских снарядов не стало причиной разрушения инфраструктуры.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, несмотря на это конгресс США принял решение о передаче снарядов киевскому режиму. Президент России назвал действие США преступлением и предупредил, что в РФ есть большой запас кассетных боеприпасов различных видов. Россия гарантирует зеркальный ответ Украине, если она начнет использовать снаряды против мирного населения.