Губернатор Голубев: ВСУ совершили очередную попытку атаковать Ростовскую область дронами

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», - отметил губернатор Голубев

В воскресенье, 20 августа, рано утром, ВСУ предприняли попытку атаковать территорию Ростовской области дронами-камикадзе, пишет агентство «РИА Новости». Средства РЭБ успешно отразили атаки. Воспользоваться ПВО было невозможно из-за слишком маленьких размеров дронов. В результате поражения на территорию региона упало три дрона- камикадзе. Два - на участок воинской части, которая располагается в Каменске. Еще один – вблизи населенного пункта Новошахтинска.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что удалось избежать жертв и разрушений.

В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ упал на крышу железнодорожного вокзала в Курсе. В здании находилось 50 пассажиров, которых сразу эвакуировали. Пять человек получили ранения от стекол, которые выбила взрывная волна. Троим пассажирам понадобился медицинский осмотр в больнице. Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что украинский беспилотник направлялся в сторону столицы, но был сбит.