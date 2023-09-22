Губернатор Развожаев призвал жителей Севастополя некоторое время не покидать свои дома

Губернатор Михаил Развожаев опубликовал пост в интернет-мессенджере, в котором призвал жителей Севастополя не выходить из своих домов до момента, пока специализированные службы не ликвидируют кусок упавшей ракеты, пишет ТАСС .

В первую очередь сообщение адресовано тем жителям, чьи дома или места работы расположены возле здания тетра Луначарского. В ближайшее время рекомендовано не выходить из помещений, плотно закрыть окна и не подходить к ним.

Как только специалисты завершат работы, жителей города проинформируют звуковым оповещением. После этого людям снова можно будет выходить на улицу.

В пятницу, 22 сентября, украинские военные нанесли удар по зданию Черноморского флота, который находится в Севастополе. В социальных сетях размещены фото, на которых видны разрушения. Сообщалось, что один военнослужащий РФ погиб.

Известно, что гражданская инфраструктура возле флота не подверглась разрушениям. СМИ сообщали, что пострадало шесть человек, но Михаил Развожаев рассказал, что жители Севастополя не пострадали.