Haaretz: На юге Израиля ракета попала в отель

В северной части Израиля прозвучали звуки сирены – сигнал оповещения о возможных ракетных ударах, сообщает агентство «РИА Новости». Ранее уроженка Башкирии рассказала, что на данный момент в северной части Израиля относительно спокойно: люди готовятся в случае опасности спускаться в бомбоубежища, но пока ничего не происходит. Схожим мнением делятся и другие россияне, которые по разным причинам проживают в Израиле (в северной части).

Города южной и центральной части находятся в зоне активных военных действий. Так, издание «Haaretz» сообщает, что в Ашкелоне ракета попала в здание отеля, который расположен на побережье города.

Ранее в городе также несколько раз за сегодняшний день включалась система оповещения об опасности. Бригады «Аль-Кассам» предупреждали жителей, что может быть ракетный удар и призывали экстренно покинуть дома и спуститься в более надежные помещения.

На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то из людей во время попадания ракеты в здание отеля. Город Ашкелона находится в 56 км от столицы Израиля на юго-западе.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».