Халатность, стоившая жизней: в Кемерове вспоминают трагедию в «Зимней вишне» — большинство виновных уже на свободе

В среду, 25 марта, в Кемерове проходит траурное шествие. Восемь лет назад город пережил трагический день — в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек, из них 37 — дети. Для местных жителей этот день стал символом непростительной халатности и боли, которую невозможно заглушить, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, спустя восемь лет судебные разбирательства по делу о пожаре в основном завершены, однако отголоски той страшной катастрофы до сих пор не стихают в обществе. Из 15 фигурантов, получивших сроки за халатность и нарушения, многие уже вышли на свободу.

По информации издания, в настоящее время отбывают наказанию лишь единицы из числа осужденных. Среди тех, кто вернулся к обычной жизни, — бывший начальник регионального управления МЧС Александр Мамонтов и экс-совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский.

«Но сегодня речь не о приговорах. Сегодняшний день — о памяти, которая не меркнет», — отметил корреспондент издания Сибдепо.

По информации издания, траурное шествие в память о жертвах трагедии собрало не только жителей областного центра, но и гостей из других городов Кузбасса. В восьмую годовщину трагедии горожане приносят в Парк Ангелов цветы и мягкие игрушки. Утром в честь памяти о погибших прошла панихида.

«Пока мы помним, мы обязаны делать все, чтобы такой кошмар никогда больше не повторился», — говорится в статье издания «Онлайн-журнал Сибдепо».

