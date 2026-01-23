«Хочу крики детей»: после трагедии в Нижнекамске в Сети появились шокирующие угрозы со списками учебных заведений

После трагичного инцидента в школе Нижнекамска горожане получают в соцсетях сообщения с угрозами, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, в социальных сетях и группах в мессенджерах появляются разные сообщения. Например, списки школ, в которых планируется нападение. Автор пишет, что считает себя аморальным человеком. Он якобы готов убивать людей.

В некоторых соцсетях пост опубликован от первого лица. Неизвестный признается, что хочет попасть в новостные заголовки и привлечь внимание к себе. Кроме того, упоминаются различные резонансные случаи, которые происходили в школах РФ в разные годы. В одном сообщении указано: «Хочу крики детей».

Власти Нижнекамска проинформированы о подобных угрозах и предупреждают, что все сообщения — фейки.

«Все каналы с угрозами, которые распространяют недоброжелатели в комментариях к новостям, это фейк провокаторов. Просим не поддаваться панике, все ссылки оперативно передаются в правоохранительные органы для отслеживания создателей», — заявили чиновники.

Анализ KazanFirst соцсетей показал, что пользователи обсуждают две версии. Согласно первой, подросток болезненно переживал недавнюю гибель близкой подруги. Вторая версия — школьник интересовался молодыми людьми, которые совершали нападения в своих школах. Предположительно, подражал им.

Ранее сообщалось, что одноклассница рассказала о сообщении от напавшего на лицей в Нижнекамске подростка.