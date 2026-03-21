Имплант груди — не квартира: суд отказал жителю Подмосковья, потребовавшему половину стоимости операции бывшей жены

Бывшие супруги из Подмосковья пытаются при помощи суда разрешить конфликт. В частности, мужчина намерен взыскать с бывшей жены половину стоимости операции по увеличению груди, которую она перенесла в начале их семейной жизни, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации издания, россияне состояли в браке практически 12 лет. Они решили развестись два года назад, но до сих пор решают финансовые вопросы. Бывший муж пытается через суд добиться оформления права собственности на земельный участок, квартиру и автомобиль. Кроме того, истец намерен получить право на распоряжение деньгами, которые хранились на счетах.

«В качестве особой просьбы он высказал желание переложить общие кредитные обязательства на бывшую супругу и взыскать с нее половину стоимости операции по увеличению груди, которую она перенесла в начале их семейной жизни», — говорится в статье MK.RU.

По информации издания, мужчина оценил стоимость одного импланта в 65 тыс. руб. Деньги были выделены из семейного бюджета. Суд отказал истцу, опираясь на нормы действующего законодательства. По закону, части тела человека, даже если они были изменены или «приобретены» в браке, не считаются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу. Соответственно, претензия на компенсацию половины стоимости грудных имплантов была отклонена.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска требует поделить поровну выплаты по общим кредитам, которые, по мнению бывшей супруги, частично тратил на оказание интим-услуг. Адвокат Воробьева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценила шансы стороны защиты.