Информация о ботулизме в Москве подтвердилась: Роспотребнадзор проводит расследование

В официальном телеграм-канале Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что информация о массовом заражении ботулизмом в Москве является достоверной, сообщил Интерфакс. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидрасследование, сообщило РИА Новости.

Согласно данным столичного департамента здравоохранения, шестеро пострадавших из одной семьи госпитализированы в инфекционный стационар после употребления домашних солений. Состояние пациентов характеризуется как тяжелое и средней тяжести. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, распространения заболевания за пределы этой семьи не ожидается.

«Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма», — указано в сообщении.

В Управлении Роспотребнадзора по Москве журналистов проинформировали, что семья ела овощной салат собственной консервации. Пострадавшие госпитализированы для лечения и дальнейшей диагностики. Все пострадавшие — взрослые люди, родственники. По информации телеграм-канал Mash, в семье есть трехлетний ребенок. Состоянию здоровья малыша ничего не угрожает: он не ел консервированные продукты. Однако официально данная информация не предоставлялась.

Эксперты рекомендуют ответственно относиться к консервации в домашних условиях. Рекомендовано готовить в чистых условиях. Важно выбирать свежие и качественны продукты, которые хорошо вымывают. Кроме того, стоит придерживаться проверенных рецептов.

