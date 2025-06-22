Иран после бомбежки США атаковал стратегические объекты в Израиле

Корпус стражей исламской революции назвал объекты, которые были атакованы Ираном утром 22 июня: аэропорт Бен-Гурион, база поддержки Израиля, центр биологических исследований и центры принятия решений разных уровней, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

По информации IRIB, для атаки применили различные виды вооружений. Ракеты дальнего действия оснащены разрушительными боеголовками. Они изготовлены с применением твердого и жидкого топлива. Кроме того, военнослужащие применили новую тактику, направленную на обход «Железного купола». Утренняя атака — двадцатый ракетный удар, который Иран проводит в рамках операции «Правдивое обещание — 3».

«Двадцатая волна операции <> была проведена против следующих целей: аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований Израиля, базы поддержки Израиля и центры принятия решений разных уровней», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня в рамках операции, проводимой США, были атакованы три ядерные объекты Ирана. Правительство сообщило, что было готово к подобному развитию событий. По этой причине власти приняли меры, чтобы обезопасить население от последствий ударов. После бомбежки Иран официально потребовал в срочном порядке обсудить инцидент на собрании ООН.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили шпиона, сотрудничавшего с израильской разведкой.