Источник: бывший министр здравоохранения Кузбасса в суде частично признал вину

Бывший министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов во время заседания суда по установлению меры пресечения частично признал вину в получении взяток, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на информированный источник.

Покинувший пост главы Министерства здравоохранения Кемеровской области 6 июня 2025 года Беглов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в получении взяток. По информации издания, в 12:00 по местному времени началось судебное заседание. Бывшему министру выберут меру пересечения. Заседание еще не окончено.

«Во время заседания обвиняемый частично признал свою вину», — сообщил информированный источник редакции «Сибдепо».

По данным издания, бывший министр не сообщал причины своей отставки. В своем телеграм-канале он поблагодарил коллег за результативную работу, выразил слова благодарности местным властям. Чиновник также перечислил проекты, которые удалось реализовать за время его работы в занимаемой должности.

По информации СМИ, бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела из-за обвинений в получении взяток в крупном объеме.

Ранее сообщалось, что бывшая жена осужденного экс-замминистра обороны вернула девичью фамилию.