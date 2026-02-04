Из екатеринбургской студентки — в рабыни скама: как не повторить ошибку россиянки при поиске работы за границей

Студентку из Екатеринбурга удалось освободить из нелегального скам-центра, расположенного на территории Мьянмы. Информацией располагает телеграм-канал Mash. Эксперты рассказали, как обезопасить себя от обмана при трудоустройстве за границу, сообщил tagilcity.ru.

По информации телеграм-канала, под видом трудоустройства в Таиланде туристов обманом вербуют и незаконно переправляют в Мьянму, где их принуждают к работе в кол-центрах. Эксперты рассказали, что аферисты действуют по определенной схеме. Они предлагают работу с высокой заработной платой. Онлайн-менеджеры часто предлагают быстрое оформление документов для трудоустройства.

Эксперты советуют россиянам найти информацию о компании. Отсутствие данных — тревожный знак. Мошенники часто завлекают граждан обещанием оплатить дорогу до места будущей работы.

Гражданин России не обратил внимание на тревожные знаки и осознал степень опасность по прибытию в другую страну — эксперты рассказали, как поступать в таком случае. В первую очередь рекомендовано сообщить о проблеме в дипломатическое представительство страны. Затем важно проинформировать правоохранителей и найти способ для связи с родными.

«Сохранить всю электронную корреспонденцию и имеющиеся доказательства», — рекомендуют эксперты.

Ранее сообщалось, что близкие 23-летней модели из Белоруссии боятся, что ее продали в рабство.