Из США, Камеруна и Китая: 25 тысяч мигрантов приехали в Кузбасс учиться и работать

В 2025 году в Кузбасс въехало 25 тыс. иностранных граждан. Это на 5,5 тыс. меньше, чем в 2026-м. Такие данные озвучили представители областной полиции на встрече с журналистами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, география прибывших оказалась широка: не только традиционные страны ближнего зарубежья, но и дальние государства. В списке — США, Канада, Индия, Турция, Камерун, Иран, Сирия, Руанда, Кот-д'Ивуар и Китай.

Основная цель визита большинства мигрантов — учеба. Иностранцы поступают в местные вузы: Кемеровский госуниверситет, медицинский университет, технический университет и другие. Остальные приехали на заработки. Китайские граждане преимущественно трудятся в лесной промышленности. Выходцы с Ближнего Востока заняты на стройках региона. Иностранные работники, трудящиеся в Кузбассе, пополнили региональный бюджет более чем на 630 млн руб. по итогам 2025 года.

