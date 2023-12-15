«Я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки»: Зюганов переживает за здоровье Путина

Президент Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, провел заседание с лидерами парламентских фракций. В ходе встречи упомянул о рабочем визите 11 декабря в Северодвинск. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался, что был обеспокоен тем, что в мороз минус 15° президент находился на улице без головного убора, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», - заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов

Замечание вызвало у президента Путина улыбку. Он отметил, что принимает его и готов привлечь к ответственности тех, кто не учитывал погодные условия в тот день.

«Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», - ответил на замечание Владимир Путин

Во время встречи президент сделал ряд важных заявлений. Спикер рассказал, что Россия не приемлет вмешательства иностранных сторон в проведение президентских выборов в 2024 году.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на тенденцию, что украинские военные стали все чаще сдаваться в плен.