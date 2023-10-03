Юрист Габович рассказал об особенностях осеннего призыва 2023 года

В случае уклонения от призыва гражданин РФ должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Депутаты Государственной Думы подняли порог предельного возраста с 27 до 30 лет. Нововведение вступит в юридическую силу 1 января 2024 года. Юрист отмечает, что в ходе нынешний осенней кампании будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Не вступили в силу новые правила вручения повесток, поэтому в этом году все будет проходить в традиционной форме. Призывнику направят заказное письмо по почте. Вручить могут как по месту регистрации, так и по месту фактического пребывания. Письмо отравляют с услугой уведомления о вручении.

Также письмо могут вручить по месту учебы или работы призывника. Такими полномочиями наделены работники военного комиссариата, а также лица, которые занимают руководящие должности на месте учебы или работы.

«Если гражданин отказался от вручения повестки, которая направлена по почте или вручена лично — такая повестка будет считаться врученной в день отказа», - рассказал юрист Антон Габович

С 1 января 2024 года письменные повестки могут дублировать в электронном виде – отправлять призывнику в кабинет «Госуслуг» или через реестр воинского учета. В настоящее время такая опция еще не доступна.

Призывник должен расписаться на отрывном корешке повестки, который будет возвращен в комиссариат.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, будут ли отправлять призывников осенней кампании в зону СВО. В ходе совещания спикер сделал также ряд других важных заявлений относительно СВО.