Сергей Шойгу рассказал, сколько контрактников и добровольцев прибыло на СВО с начала года

Во вторник, 3 октября, прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, в котором принял участие министр обороны РФ, сообщает агентство « РИА Новости ».

Сергей Шойгу заявил, что в зону СВО поступает большое количество добровольцев. С начала года желание выполнять боевые задачи в зоне спецоперации изъявили более 335 тысяч человек. Граждане присоединяются к добровольческим формированиям и заключают контракты.

«Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан», - отметил министр обороны РФ

Российское казачество, крупные предприятия, расположенные во всех субъектах РФ, оказывают существенную помощь для СВО. Практикуется создание именных добровольческих подразделений, которые постоянно укомплектовываются.

Сергей Шойгу также отметил роль военных СВО из Чечни. Кроме того, спикер рассказал, как проходит осенняя призывная кампания, уделив особое внимание вопросу, будут ли отправлять в зону СВО призывников.

Высокопоставленные лица РФ заявляют, что в ближайшее время не планируется проведение второй волны мобилизации. Ориентир направлен на привлечение добровольцев и контрактников.