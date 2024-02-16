Юрист Малюта рассказала о праве россиян получать деньги в случае подтопления жилья

Конец зимы — период, когда жители некоторых регионов встречаются с проблемой подтопления домов. Ранее жители Ростовской области рассказывали, что вода проникает в их жилье. Местная власть не реагирует. Откачка грунтовых вод не помогает. Люди вынуждены переезжать в соседние районы.

Юрист Оксана Малюта пояснила, что подтопление относится к случаю чрезвычайных ситуаций. Жители России имеют право на защиту. Помощь могут оказать как на федеральном уровне, так и на региональном.

Дополнительную финансовую помощь обязаны оказать, если у человека испортилось минимум три предмета бытовой техники, обходиться без которых сложно, например, холодильник, плита или кровать. На дополнительную помощь также имеет право житель, чье здоровье пострадало из-за подтопления. Остальные пострадавшие должны получить обязательные выплаты.

«Так, если наводнение относится к чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального или регионального характера, на региональном уровне может быть предусмотрено оказание пострадавшим гражданам по их заявлениям единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека», — объясняет юрист.

Потерпевшему необходимо написать заявление и предоставить доказательства порчи имущества или вреда здоровью. Жителям, которым негде жить из-за подтопления, региональное правительство обязано предоставить временное жилье и материально обеспечить. Например, согласно законодательству Ростовской области, на каждого эвакуированного выделяют для обеспечения питания в сутки 415 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Кашире подтвердили готовность округа к подтоплениям и другим ЧС.