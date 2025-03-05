Юрист оценил шансы Блиновской на условно-досрочное освобождение

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев высказал мнение, что у блогера Елены Блиновской есть незначительные шансы на условно-досрочное освобождение, сообщил glavny.tv.

Автора «Марафона желаний» Блиновскую суд приговорил к пяти годам колонии, а также назначил штраф за налоговые преступления в размере 1 млн руб. Юрист Илья Русяев высказал мнение, что у суда были основания назначить более жесткое наказание, исключив шанс на условно-досрочное освобождение. Пять лет заключения в колонии общего режима — это самое щадящее наказание, которое мог назначить суд.

Юрист рассказал, что просить об условно-досрочном освобождении заключенный имеет право после отбытия не менее двух третей назначенного срока.

«В ее (Блиновской. — Прим. ред.) случае это чуть более трех лет. В пользу такого сценария играет признание вины и сотрудничество со следствием, а также отсутствие тяжких преступлений, связанных с насилием», — отметил Русяев.

Юрист Русяев напомнил, что Блиновская нарушала требования, установленные для нее на время домашнего ареста. Во время расследования она вела себя, по мнению эксперта, неоднозначно. Блогер признала вину. Параллельно старалась снять с себя ключевую ответственность. Эти факты будут учтены в случае рассмотрения вопроса об УДО. Юрист также напомнил о попытке бегства за границу. Важное значение будет иметь, какую линию поведения Блиновская выберет уже после оглашения приговора.

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