Стало известно, что Буйнову может грозить срок за аварию в Подмосковье

Певцу Александру Буйнову может грозить лишение свободы сроком до двух лет из-за аварии в Подмосковье, если здоровью пожилой женщины был нанесен тяжкий вред. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Ранее появилась информация, что в Апрелевке певец на Lexus наехал на 61-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу. После этого он, якобы, попытался покинуть место инцидента, не оказав необходимой помощи потерпевшей. Буйнов данную информацию опроверг заявив, что никуда скрываться не собирался.

По словам Хаминского, уголовная ответственность за подобные ДТП наступает исключительно в том случае, когда здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Если женщина получила только разрыв связок, подобное увечье оценивается как вред средней тяжести и любой водитель, в том числе Буйнов, уголовной ответственности за подобный поступок сумеет избежать. А если все-таки подтвердится факт получения тяжкого вреда здоровью, певцу может грозить до двух лет лишения свободы.

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