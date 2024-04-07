Президент поручил главе МВД следить за порядком в зонах паводков

О поручении президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Главе МВД необходимо следить за тем, чтобы имущество россиян находилось в безопасности. Речь идет о регионах, где уже зафиксированы негативные последствия паводков, а также тех городах, где в ближайшее время может также произойти ЧП. В частности, это населенные пункты в Тюменской и Курганской областях.

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток. Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — рассказал президент Путин.

Ранее мы сообщали, что пик паводка в Оренбургской области ожидается к среде, 10 апреля. Паводок в регионе стал ЧП федерального уровня. В социальных сетях выкладывают фото и видео. Вода затапливает дома и дворы. В подтопленном Орске умерло три человека, но их смерти не связывают с последствиями паводка. Еще один горожанин покончил жизнь самоубийством. За сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 30 см.

Ранее мы также сообщали, что в Подмосковье до двух часов дня вторника, 9 апреля, продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка.