Кадыров сообщил, что Путин во время рабочей встречи процитировал Марка Твена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал, как президент России Владимир Путин во время рабочей встречи отреагировал на домыслы о его возможной отставке.

В СМИ появилась информация, что Кадыров захотел покинуть пост главы Чечни. Вскоре глава республики встретился с президентом и рассказал об экономической и социальной обстановке в регионе. Он также сообщил о подготовке чеченских бойцов. По мнению Кадырова, добиться успеха и стабильности региону удалось благодаря многолетней поддержке президента Путина.

Подводя итоги, рабочую встречу лидер назвал продуктивной. По словам главы, в завершении мероприятия Владимир Владимирович прокомментировал предположения об отставке, которые активно распространились в соцсетях и СМИ. Президент процитировал известные слова писателя и общественного деятеля Марка Твена.

«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — президент РФ процитировал Марка Твена, комментируя слухи об отставке Кадырова.

Глава республики рассказал, что президент заявил о намерении продуктивно работать, совместно реализуя разные проекты. Рамзан Кадыров заверил, что будет выполнять приказ главнокомандующего страны.

Ранее политолог Маркелов назвал заявление Кадырова об отставке «тестированием» Кремля.