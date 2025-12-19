Россия не оставит угрозы без ответа: Путин предупредил о защите Калининграда и танкеров

Президент России Владимир Путин дал четкие и жесткие гарантии безопасности Калининградской области. Отвечая на вопрос о возможной блокаде эксклава, он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет, но сразу обозначил красную линию. Глава государства заявил, что в случае создания любых угроз региону Россия будет их незамедлительно уничтожать. Это прямое предупреждение, адресованное, в первую очередь, странам НАТО, с территорий которых гипотетически может быть организована подобная блокада.

Отдельно Путин прокомментировал недавние атаки украинских сил на российские нефтяные танкеры. По его словам, Москва уже дает на них ответ и будет делать это в дальнейшем. Президент расценил эти удары не как военную, а как экономическую диверсию. Цель Киева, по его мнению, — искусственно взвинтить страховые ставки и логистические издержки, чтобы подорвать финансовую выгоду от экспорта российских энергоносителей. Однако Путин заверил, что поставки нефти морем будут продолжаться в необходимых объемах, а российские военные обеспечат безопасность судоходства.

