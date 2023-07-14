Канцлер ФРГ предлагает ЕС принимать решения по принципу большинства

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагает принимать решения во время заседаний стран Евросоюза не единогласно, как это происходит сейчас, а по принципу большинства, пишет ТАСС .

Таким мнением Олаф Шольц поделился в пятницу, 14 июля, после встречи с премьером Финляндии Петтери Орпо. Нововведение должно касаться не всех сфер, а отдельных, которые имеют особое значение. Оперативное принятие решений часто помогает вовремя отреагировать на важные события и предотвратить негативные последствия.

Канцлер ФРГ считает, что необходимо вести дискуссии по этому вопросу. Европейское сообщество может работать еще эффективнее, если не ожидать одобрения каких-либо действий всеми членами альянса.

Ранее в ходе пресс-конференции Олаф Шольц сделал ряд важных заявлений, в частности, о положительном отношении к вступлению Швеции в НАТО, об осведомленности относительно передаче Украине кассетных боеприпасов и потенциальных переговорах с президентом России.