«Катюша, ты была моей церковью»: фотограф Егельницкая назвала дату прощания с погибшей в ДТП актрисой Ведуновой

Балаковский фотограф Ольга Егельницкая рассказала, где состоится прощание с актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью Элиной Найт, которые трагически погибли в результате ДТП, сообщил The Voice.

Фотограф Егельницкая проинформировала, что прощание состоится в понедельник, 9 марта. Все, кто хочет попрощаться со звездой многих известных сериалов и ее дочерью могут приходить на улицу Вокзальную, дом 15 (г. Балаково). Церемония начнется в 11:00 и продлится час.

«Трагически ушли из жизни мои любимые девочки — Екатерина Ведунова и ее доченька Элина Найт. Бесконечно талантливая, мудрая, светлая, чуткая, с огромным сердцем, бесконечным терпением и пониманием. Катюша, ты была моей церковью — местом, где я всегда находила понимание и сочувствие, добрый совет и поддержку. Доброте твоей и человеколюбию не было предела. Ушла вместе со своей доченькой Элишкой, как всегда — везде вместе, две половинки одного целого...» — поделилась Егельницкая.

Екатерина принимала участие в создании 11 фильмов и сериалов. Пик узнаваемости пришелся на работы в молодежной комедии «Универ. Новая общага», продолжении «СашаТаня», костюмной драме «Годунов», а также в проектах «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».

Информацию о гибели в личном блоге подтвердила актриса Марианна Прядко-Белоусова. По данным издания, вечером 4 марта в Мордовии 77-летний водитель «Рено» выехал на встречку и столкнулся с «Луидором». 45-летняя пассажирка «Рено» погибла на месте, 15-летняя девочка скончалась в больнице. Позже выяснилось: жертвами стали актриса Екатерина Ведунова и ее дочь.

