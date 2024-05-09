Казань в День Победы засыпает снегом при ярком солнце

Интернет-портал KazanFirst сообщает, что погодные условия не помешали жителям и гостям Казани посетить Парк Победы, где проходили торжественные мероприятия к празднованию 9 мая.

Очевидцы прислали в редакцию KazanFirst видео, сделанное в момент торжественного парада. На улице ярко светит солнце. Несмотря на это, идет снег. Температура воздуха упала до минусовых показателей. Редакция отмечает, что нынешнее 9 мая стало самым холодным в республике за последние 25 лет.

Праздничные мероприятия в городе будут длиться до позднего вечера. В связи с мерами безопасности населения было принято решение отменить традиционное шествие бессмертного полка. Также не будет праздничного салюта, который мог бы испугать горожан.

На площади Тысячелетия вечером пройдет концерт, хедлайнером которого стал Дмитрий Певцов. Во время торжественного парада продемонстрировали военную технику времен Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, как празднуют День победы на Украине: в Одесской области транслируют парад Победы в Москве по кабельному телевидению, а в Киеве жители возлагают цветы у Вечного огня.