Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали дочь на космическом событии

Отмечается, что семья посетила космодром компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, где Кэти присоединилась к женскому экипажу для космического полета, который стал важным шагом в рамках программы компании по коммерческим полетам.

Дейзи, одетая в стильный костюм астронавта, с восторгом следила за приключениями мамы, наблюдая за процессом запуска и посадки экипажа. После успешного полета Кэти вышла из космического корабля с ромашкой.

«Кэти планировала отдать дань уважения своей дочери, отправившись в космос вместе с ромашкой. Это было сделано в ее честь, чтобы показать, как много Дейзи для нее значит», — отметил один из наблюдавших за этим событием инсайдеров.

Хотя Орландо Блум изначально был против присутствия дочери во время запуска, опасаясь за ее безопасность, Безос убедил актера в том, что все пройдет хорошо. Отмечается, что Блум поддержал свою супругу, но более сдержанно.

Тем не менее женская экспедиция не обошлась без критики. Многие пользователи социальных сетей и голливудские звезды осудили 11-минутный полет, считая его бессмысленным и наносящим вред экологии.

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