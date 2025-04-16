Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали дочь на космическом событии
Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали четырехлетнюю дочь
Фото: [flickr.com]
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум впервые показали свою четырехлетнюю дочь Дейзи, сообщил журнал The Voice.
Отмечается, что семья посетила космодром компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, где Кэти присоединилась к женскому экипажу для космического полета, который стал важным шагом в рамках программы компании по коммерческим полетам.
Дейзи, одетая в стильный костюм астронавта, с восторгом следила за приключениями мамы, наблюдая за процессом запуска и посадки экипажа. После успешного полета Кэти вышла из космического корабля с ромашкой.
«Кэти планировала отдать дань уважения своей дочери, отправившись в космос вместе с ромашкой. Это было сделано в ее честь, чтобы показать, как много Дейзи для нее значит», — отметил один из наблюдавших за этим событием инсайдеров.
Хотя Орландо Блум изначально был против присутствия дочери во время запуска, опасаясь за ее безопасность, Безос убедил актера в том, что все пройдет хорошо. Отмечается, что Блум поддержал свою супругу, но более сдержанно.
Тем не менее женская экспедиция не обошлась без критики. Многие пользователи социальных сетей и голливудские звезды осудили 11-минутный полет, считая его бессмысленным и наносящим вред экологии.
Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Чернышев посвятил речь Анастасии Заворотнюк во время шоу Татьяны Навки.