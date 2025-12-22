Колонна Дедов Морозов-байкеров восхитила жителей Фрязина

Необычное парадное шествие состоялось во Фрязине: по улицам города промчалась колонна Дедов Морозов, но вместо традиционных оленей и саней они выбрали мощные мотоциклы, сообщил REGIONS со ссылкой на соцсети.

Яркий дорожный перформанс, участники которого были облачены в классические красные костюмы с белой оторочкой, моментально попал в объективы очевидцев. Видеоролики с их поездкой мгновенно заполонили местные паблики в социальных сетях.

«Я и не знала, что у Деда Мороза теперь есть мотоцикл! Смело, конечно, но новогоднее настроение это точно создало», — поделилась впечатлениями жительница Фрязина Александра Максимова.

Идея нестандартного праздничного кортежа, который проехался по Октябрьской улице, пришлась по душе горожанам. Многие фрязинцы, впечатленные зрелищем, уже предложили сделать этот дерзкий заезд на мотоциклах новой городской предновогодней традицией.

