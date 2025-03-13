«Контакты запланированы»: в Кремле подтвердили прибытие переговорщиков США в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предположения СМИ. По его словам, в четверг, 13 марта, американские переговорщики посетят Россию, сообщило РИА Новости.

В СМИ появилась информация, согласно которой самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа вылетел и направляется в сторону РФ. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать информацию. Дмитрий Песков подтвердил предположения. По его данным, запланированы определенные контакты.

«Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы», — отметил Песков.

Дмитрий Песков отметил, что подробная информация о встречах будет предоставлена СМИ и общественности после завершения мероприятий. Корреспондент РИА Новости сообщил, что самолет спецпосланника уже приземлился во Внуково.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Во время мероприятия Киев подтвердил готовность начать мирные переговоры по урегулированию вооруженного конфликта. США предложили установить режим прекращения огня на 30 дней. Киев положительно отреагировал на инициативу.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным.