Красить яйца в чистый четверг рекомендует пресс-секретарь епархии Пестрецов

Однако церковные традиции не запрещают верующим покрасить яйца в другой день. Сделать это можно до 4 мая. Эксперт не рекомендует оставлять покраску символа Пасхи на последний момент. Ритуал лучше совершать в спокойной обстановке, располагая достаточным запасом свободного времени.

Алексей Пестрецов рассказал, что церковь разрешает верующим красить яйца одним или несколькими цветами, а также наносить на них узоры. Человек вправе проявить творческие способности. Главное — конечный результат. Яйца должны получиться праздничными и красивыми, выглядеть «благоговейно». Однако от нанесения икон эксперт рекомендует отказаться.

«Вы же биться ими будете, скорлупа треснет, изображение нарушится. А это неправильно будет, нехорошо», — объяснил Пестрецов.

Для покраски яиц можно использовать пищевые красители, например, чай каркаде или луковую шелуху. Искусственные красители не под запретом. С их помощью также можно сделать красивые яйца.

Ранее мы сообщали, что издание TagilCity.ru подобрало самые дешевые натуральные способы покраски пасхальных яиц. Кроме крашеных яиц, на стол принято ставить пасхальные куличи. Корреспондент NewsTracker провел эксперимент, посчитав время выпечки куличей в домашних условиях и потраченные на продукты деньги.