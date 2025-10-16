«Красотища несусветная»: россияне поделились кадрами «черного неба»

Режим «черное небо» на три дня ввели в Кемерово. Местные жители фотографируют небо, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Читатели Сибдепо сообщили, что в четверг, 17 октября, в Центральном районе города Кемерово появился туман. Один из горожан поделился кадрами: из-за тумана рассмотреть вдали здания и различные объекты практически невозможно. Местный житель признался, что город выглядит красивым. Туман появился в 07:30.

По информации издания, местные жители активно делятся фото в соцсетях. Один из горожан сделал фото на фоне главной стеллы, которую видно при въезде в населенный пункт. Ему удалось заснять момент, когда туман только приближался к Кемерово: на фоне светлого неба виднелось темное пятно. Фото появилось в местном телеграм-канале.

«Красотища несусветная. Дышится легко и глубоко», — прокомментировал автор снимка.

По информации издания, дымка затянула город на протяжении нескольких часов. Режим «черного неба» — неофициальное название режима неблагоприятных метеоусловий, о котором сообщают сотрудники Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на основании полученных данных исследований.

