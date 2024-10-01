Кузбасские полицейские застрелили агрессивного медведя, который ранним утром 1 октября проник на территорию частного двора и отказывался уходить в лес, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жительница поселка Малиновка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. 31-летняя женщина рассказала, что к ней на территорию двора зашел медведь. Животное вело себя агрессивно: крушил все, что видел. Хищник ломал постройки и деревья. Пресс-служба полиции Кузбасса сообщила, что сотрудники ведомства незамедлительно выехали на вызов.

Сначала сотрудники пытались отвлечь внимание животного и направить его в лес. Медведь не реагировал. Он по-прежнему вел себя агрессивно и беспокойно.

«Учитывая, что присутствие хищника создавало прямую угрозу жизни и здоровью людей, полицейскими в соответствии с законом «О полиции» было принято решение о применении оружия», — говорится в сообщении.

Животное обезвредили.

В последнее время в России произошло несколько трагедий. Так, в Приморье хищник, убивший отца и сына в дачном доме, растерзал 30 собак в приюте. В Кузбассе погиб работник турбазы, на которого напал живущий на территории медведь.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в шести населенных пунктах Можайского округа.