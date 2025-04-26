Лавров: в силу вежливости Москва в отличие от Зеленского не раскрывает детали переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS рассказал, почему не стоит публично сообщать детали переговоров по Украине.

Журналист попросил Лаврова прокомментировать переговоры по Украине. Корреспондента интересовало, устраивают ли Москву все пункты соглашений. Министр высказал мнение, что суть переговоров теряет актуальность, когда о них заявляют публично.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров предложил американскому корреспонденту обратиться с подобным вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который публично обсуждает детали переговорного процесса. По мнению министра, украинский лидер рад общению с прессой. Глава российского МИД обратил внимание, что украинский лидер излагает свои требования публично даже к президенту США Дональду Трампу.

В ходе интервью министр рассказал, что Россия не намерена раскрывать детали переговоров до их завершения. Лавров уточнил лишь, что Кремль выдвигает серьезные предложения по урегулированию украинского кризиса. От вопроса, стоит ли ожидать наступления мира в скором времени, спикер также вежливо отклонился.

СМИ предполагают, что американский лидер заинтересован в скорейшем завершении переговорного процесса. В рамках предвыборной кампании он утверждал, что сможет разрешить конфликт за 24 часа. Придя к власти, предположил, что в течение 100 дней после вступления в занимаемую должность сможет изменить ход истории.

Ранее сообщалось, что в Европе призвали Зеленского отказаться от территорий.