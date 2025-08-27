Леонид Ярмольник и Ольга Дроздова: актеры, прославившие Приморский край

В День российского кино ИА «Восток-Медиа» вспомнило, какие известные актеры родились в Приморском крае, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в Приморском крае родился актер Леонид Ярмольник. Лауреат Государственной премии РФ и премии «Ника» снялся в большом количестве фильмов. Роли в «Тот самый Мюнхгаузен», «Сыщик», «Ищите женщину» сделали его одним из самых любимых актеров в России.

Актриса Ольга Дроздова родилась в городе Находка. Народная артистка России исполнила роли в 31-й картине. «Бандитский Петербург», «Адвокат», «Королева Марго» — эти фильмы и сериалы сделали жительницу Приморского края узнаваемой и востребованной. Ее земляк — заслуженный артист РФ Юрий Алексеев, который сыграл в фильмах и сериалах более 20 ролей.

По данным издания, Уссурийск прославили его уроженцы актеры Борис Хмельницкий и Владимир Качан, которые покорили зрительские сердца. Актриса театра и кино Татьяна Кузнецова, известная по роли Анжелы Струк в сериале «Солдаты», родилась в Артеме. Заслуженная артистка России Галина Тюнина родом из Большого камня.

Ежегодное празднование Дня российского кино выпадает на 27 августа. Историю появления даты в календаре, причины ее выбора, сформировавшиеся за годы традиции в среде киноделов и поклонников седьмого искусства, а также занимательные детали — все это собрано в материале издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, какие российские и японские киноленты снимали в Приморье.