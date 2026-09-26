Почему медведи все чаще выходят к людям: президент РАН назвал три главные причины

Президент РАН Красников: медведи чаще нападают из-за изменения климата

Общество

Президент РАН Геннадий Красников связал участившиеся нападения медведей на людей с изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением кормовой базы. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости». По словам Красникова, из-за нехватки еды звери расширяют ареал, а в города все чаще заходят не только медведи, но и лисы, волки и даже тигры.

Красников отметил, что проблема носит скорее технический, чем научный характер: рекомендации могут отличаться для каждого региона. Он также добавил, что климат в России теплеет, меняется миграция животных, и это вызывает беспокойство местных жителей. С начала сезона в Сибири и на Дальнем Востоке от нападений медведей погибли 19 человек.

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