Почему медведи все чаще выходят к людям: президент РАН назвал три главные причины
Президент РАН Красников: медведи чаще нападают из-за изменения климата
Президент РАН Геннадий Красников связал участившиеся нападения медведей на людей с изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением кормовой базы. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости». По словам Красникова, из-за нехватки еды звери расширяют ареал, а в города все чаще заходят не только медведи, но и лисы, волки и даже тигры.
Красников отметил, что проблема носит скорее технический, чем научный характер: рекомендации могут отличаться для каждого региона. Он также добавил, что климат в России теплеет, меняется миграция животных, и это вызывает беспокойство местных жителей. С начала сезона в Сибири и на Дальнем Востоке от нападений медведей погибли 19 человек.