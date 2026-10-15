Львица, тигр и леопард: «РГ-Девелопмент» расширяет опеку над редкими животными

В компании уточнили, что девелопер уже несколько лет входит в «Клуб друзей Московского зоопарка» и поддерживает Центр воспроизводства редких видов животных. Умида родилась в 2015 году. Это один из первых детенышей азиатских львов, появившихся за всю историю Московского зоопарка. Сегодня хищницу можно увидеть на экспозиции «Остров зверей» на Новой территории. Азиатский лев относится к редким представителям семейства кошачьих: в естественной среде его популяция сохранилась только в Индии.

В пресс-службе также пояснили, что на протяжении нескольких лет компания поддерживает амурского тигра Тихона и дальневосточного леопарда Николая, которых воспитывают в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Оба вида занесены в Красную книгу России. Кроме того, девелопер участвует в программах по сохранению биоразнообразия и поддержке редких видов, а также реализует инициативы, связанные с развитием городской среды, сохранением природного наследия и сопровождением социальных проектов.

Согласно информации на сайте Московского зоопарка, традиция опекать животных возникла с момента его создания в 1864 году. Такая практика есть и в других зоопарках мира. Для Московского зоопарка программа опеки — дополнительная возможность сделать жизнь обитателей комфортнее. Опекунами становятся не только крупные компании, но и частные лица.