«Встала на путь исправления»: какие факторы учтут при помиловании Лерчек

Признание вины и возмещение вреда могут повысить шансы блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на помилование. Такое предположение в беседе с « Абзацем » высказала представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы Людмила Айвар, однако она уточнила, что это не гарантия положительного исхода.

По словам юриста, помимо наличия у Чекалиной детей и тяжелого заболевания нужны и другие факторы: признание вины и возмещение вреда, причиненного противоправным действием. Если сложатся все четыре составляющие, а также будут хорошие характеристики, свидетельствующие о том, что осужденная встала на путь исправления, это может послужить основанием для помилования. При этом Айвар подчеркнула, что это не гарантирует, что президент подпишет такое помилование.

Таким образом, по словам юриста, решение зависит не от одного обстоятельства, а от совокупности факторов, и даже их полный набор не означает автоматического положительного результата.