Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили важность тенденции углубления интеграционного взаимодействия, а также позицию Армении относительно намерения страны вступить в ЕС, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении указано, что инициатором телефонного разговора выступила армянская сторона. В декабре 2024 года состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого участники мероприятия обсуждали вопросы сотрудничества. Во время телефонного разговора этой теме уделили приоритетное внимание.

Согласно данным сообщения, спикеры пришли к мнению, что совместная работа в рамках Евразэс приносит положительный результат. В частности, благоприятные изменения заметны в экономике Армении. Кроме того, Никол Пашинян пояснил занимаемую Арменией позицию относительно сотрудничества страны с Евросоюзом. В частности, ранее Армения заявила о своем намерении стать членом альянса. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

«Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — указано в сообщении.

Ранее политолог Фетисов пояснил, почему Пашинян вынужден держаться от России подальше.