Лошадиные силы против кошелька: юрист рассказал, как изменение правил утильсбора отразится на россиянах

Нововведение вступит в силу с 1 декабря. Россияне активно обсуждают тему в соцсетях. Появляются комментарии, согласно которым машина в РФ станет роскошью. Эксперт Русяев уточнил, что формула расчета остается прежней. Изменения коснутся коэффициентов. Они будут зависеть от трех факторов: объема двигателя, мощности и года выпуска автомобиля. Льготные ставки сохранятся для машин мощностью до 160 л. с.

«На практике это означает, что интерес к компактным седанам и хэтчбекам вряд ли снизится: их стоимость не вырастет только из‑за утильсбора», — сказал Русяев.

Эксперт рассказал, что льготы перестанут действовать для автомобилей мощнее 160 л. с. Сумма сбора для определенных моделей может составить несколько миллионов рублей. В некоторых случаях частному покупателю не будет смысла приобретать машину через параллельный импорт. Эксперт спрогнозировал удорожание популярных иностранных моделей на российском рынке. Ситуация с автомобилями отечественного производства иная: новые правила также распространяются на них, однако параллельно действуют различные государственные поддержки.

«Сохраняются меры государственной поддержки: компенсационные механизмы и отсрочки платежей. Это снижает риск резкого подорожания отечественных автомобилей, хотя окончательные ценовые решения остаются за самим производителем и зависят от множества экономических обстоятельств», — рассказал Русяев.

