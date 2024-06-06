Трамп собирается преследовать Байдена после выборов президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в беседе с Fox News, что Джо Байдена можно привлечь к уголовной ответственности.

В своей речи Трамп подчеркнул, что после окончания выборов он получит право преследовать действующего президента, и этот процесс будет легким. По его мнению, Байден и семья замешаны в преступлениях, получая финансовые вознаграждения из Китая, России и Украины. Он также отметил, что в случае избрания на пост главы США не станет преследовать оппонентов, так как этот процесс разрушающе воздействует на страну.

Обратился Трамп и к противникам заявив, что не стремится выиграть выборы ради возмездия. 31 мая суд присяжных признал экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу, которое касается подделки деловых документов.

Ранее мы писали о том, что в России подвергли критике слова Байдена об ударах американским оружием по Кремлю и Москве.