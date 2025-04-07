Мама погибшей девушки Лузина рассчитывала на более строгое наказание для убийцы

Мама погибшей в общежитии Перми девушки Надежда Лузина призналась журналистам, что рассчитывала на более строгое наказание для убийцы своей дочери, сообщил properm.ru.

Журналист Properm.ru находился в зале суда во время оглашения приговора. По его данным, суд назначил Алексею Потешкину девять лет и два месяца колонии строгого режима. Следствие утверждало, что молодой человек нанес одно ранение своей бывшей девушки в область сердца во время очередного конфликта на фоне ревности. Молодой человек в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мама девушки надеялась, что ему назначат около 15 лет заключения в колонии. Об этом женщина рассказала журналистам. Гособвинитель просил 10 лет колонии строгого режима.

«Убили не только мою дочь, но и меня тоже разорвали пополам», — прокомментировала приговор женщина.

Отчим погибшей девушки уверен, что Алексей Потешкин раскаивался в зале суда неискренне. Молодой человек во время заседания обратился к родным девушки и извинился. Он заявил, что не осознавал своих действий. Адвокат Потешкина уверен, что суд вынес строгий приговор. Он заявил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда. Юрист отметил, что Потешкин признал вину частично. По данным издания, матери погибший молодой человек должен возместить 2 млн руб.

Ранее жителя Подмосковья, задушившего бывшую девушку ремнем сумки, приговорили к 13 годам колонии.