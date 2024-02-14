Марочко: на Купянском направлении уничтожен пункт дислокации ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости об успешно проведенной операции российских военных на Купянском направлении, в результате которой был поражен пункт временной дислокации ВСУ.

Эксперт рассказал, что каждый из этапов операции был выполнен профессионально. Сначала разведывательная группа РФ выяснила, что в населенном пункте Боровая в здании ДК расположились украинские военные. Информация была оперативно передана командованию.

Данные снова перепроверили уже другими разведывательными способами. Информация подтвердилась. Российская авиация применила модернизированные авиабомбы.

«После подтверждения данных ВКС РФ при помощи модернизированных авиабомб был нанесен удар», - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник агентства сообщил, что здание ДК было полностью разрушено. Находящийся в нем личный состав ВСУ уничтожен.

В Минобороны РФ сообщили о результативных ударах по тыловым позициям украинских войск под Купянском, вследствие которых была уничтожена техника и личный состав.

Ранее военные РФ нанесли удар по объекту в Харькове, где в это время новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал свое назначение с командирами.