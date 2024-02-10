Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о двух успешных атаках армии РФ, совершенных по территории Харьковской области.

Согласно данным Сергея Лебедева, в городе Великий Бурлук, который расположен в Харьковской области, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил отпраздновать свое назначение. Он пригласил украинских офицеров, которые находились в близрасположенных местах, в кафе. Военные РФ нанесли удар по данному месту в разгар праздника.

«Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего», — рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Второй удар был совершен по нефтебазе в Харькове. Мы рассказывали ранее, что сначала очевидцы услышали несколько громких взрывов. Позже люди сообщили о большом пожаре.

Координатор Сергей Лебедев уточнил, что топливо, хранившееся на взорванной нефтебазе, предназначалось для нужд ВСУ. Харьковские подпольщики утверждают, что удар был нанесен по объекту именно в тот момент, когда там находилось максимальное количество топлива.

Возле нефтебазы располагаются различные строения. В одном находились украинские военные, в том числе и представители националистических отрядов. Также были расположены склады для топлива, стояла техника: танки и бензовозы. Все строения были частично атакованы.

«Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники», — сказал собеседник агентства.

Ранее мы сообщали, что биография нового главнокомандующего ВСУ вызвала у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева чувство «ненависти, презрения и омерзения».