Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости , что военные РФ ликвидировали пункт временной дислокации сил беспилотных систем, с которого бойцы ВСУ запускали ударные дроны по территории Белгородской области.

Военный эксперт ссылается на собственные источники. Он рассказал, что на Украине создали новый род войск ВСУ — силы беспилотных систем. Разведка показала, что ВСУ разместили один из таких пунктов на территории Харьковской области. В Волчанске был установлен расчет БПЛА, с которого запускали ударные дроны по Белгородской области.

«В населенном пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск – силы беспилотных систем», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт часто делится историями о героических поступках военных России и о ближайших их планах. Ранее он сообщал, что ВС РФ начали операцию по возвращению Красного Лимана. Населенный пункт имеет стратегическое значение. С начала СВО город был освобожден, но потом противник снова вошел в него. Многие жители покинули свои дома. Их расположили в лагере для беженцев на территории РФ.

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