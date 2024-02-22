Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на сватовско-кременском участке ВСУ убили всех своих же военных, пишут РИА Новости .

Инцидент произошел в районе Кременной. Между военными Украины и России произошел бой. Огневой контакт был непродолжительным. Военные ВСУ решили покинуть опорные пункты и направились в сторону, где располагались их соотечественники. В итоге по ним был открыт огонь.

Отступающие военные открыли ответный огонь. В итоге против них использовали более тяжелое оружие — минометы, заряженные калибрами: 120-мм и 60-мм.

«По предварительной оценке, безвозвратные потери противника в результате «дружественного огня» составили порядка 10 военнослужащих», — рассказал собеседник РИА Новости.

Подобный случай не первый за историю СВО. Сообщалось, что на Украине сформирован специальный отряд, задача которого — убивать военных, отказавшихся выполнять задания командования, добровольно оставляют занятые позиции или же покидают опорные пункты во время штурма. О том, что киевский режим также преследует украинских политиков, которые не поддерживают действия президента Владимира Зеленского, рассказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группировки (ДРГ) пересечь государственную границу на купянском направлении.