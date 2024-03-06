Марочко: ВС РФ за сутки поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, рассказал РИА Новости об успешном поражении объектов противника, расположенных в разных населенных пунктах Харьковской области.

Военный эксперт отметил, что ВС РФ использовали различные вооружения для достижения цели в зависимости от местности: артиллерийские системы, беспилотные летальные аппараты, авиацию. Были поражены склады, на которых хранились боеприпасы, а также личный состав ВСУ, техника противника, пункты временной дислокации украинских военных.

«За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами», — отметил эксперт.

Эксперт рассказывал, что Армия России проводит многоэтапную операцию с использованием данных разведки для того, чтобы вычислить пункты, которые необходимо атаковать.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», принимаются ли необходимые меры для обеспечения безопасности на Крымском мосту.

О ситуации в зоне СВО ранее рассказал американский наемник Фотсер, который назвал 2024 год худшим для ВСУ: заканчиваются танки, иссякает живая сила, на некоторых направлениях ситуация уже критическая для украинских военных.