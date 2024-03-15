Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости об обстреле населенного пункта Волчанск, который расположен в Харьковской области.

Волчанск находится под временным контролем киевского режима. Город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, в результате которого повреждена инфраструктура. Известно о пострадавших мирных жителях.

«По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)», - сообщил Марочко агентству.

Горожане утверждают, что в городе нет военных объектов. ВС РФ не заинтересована в атаке по мирному населению. Интервалы между обстрелами были большими. Местные жители не исключают, что обстрел велся с территории, которая находится под контролем Украины. По их мнению, на «дружественный огонь» не похоже.

Военный эксперт Андрей Марочко часто рассказывает о ситуации в зоне СВО. Ранее он поделился опасениями с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Запад серьезно настроен разбить Крымский мост, но успокоил россиян. Спецслужбы РФ проинформированы и готовы предотвратить вражеский теракт.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что в 2024 году станет ясно, кто одержит победу в зоне СВО.