Mash: Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на ишемическую болезнь сердца, сообщил Mash.

Согласно данным канала, Михаила Боярского доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Актер отказался делиться с Mash подробностями своей госпитализации.

«О подробностях состояния своего здоровья я общаюсь только с близкими», — сказал Михаил Боярский.

Mash отметил, что состояние Боярского оценивается как удовлетворительное. Он находится в сознании, адекватно оценивает ситуацию, мыслит и отвечает на вопросы. Канал напомнил, что в январе 2023 года певец и актер также оказался в больнице. Тогда медики диагностировали инфаркт.

Напомним, 26 декабря певец и актер отпраздновал свой день рождения. В 2024 году ему исполнилось 75 лет. Лидеры России и Белоруссии поздравляли Боярского с юбилеем, отмечая его значимый вклад в развитие культур стран.

Ранее сообщалось, что президент России наградил Боярского орденом.